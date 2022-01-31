Survivor Mert Öcal’ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert’in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?

KONSEYDE NELER OLDU?

Konseye gelindiğinde Mert Öcal, 2020'de Nisa'nın korunduğunu ve bu yıl da Sude'nin korunması gerektiğini söyledi. Eğer Sude zarar görecekse yarışmadan çekilebileceğini belirtti. Ogeday ise Sude'yi sevdiğini ve üzülmesini istemediği için Mert hakkında yorum yaptığını belirtti. Sude ise bu konuyla anılmak istemediğini, üzgün ve kırgın olduğunu ve kimsenin zarar görmesini istemediğini ifade etti. Ogeday ile Nisa'nın söylediği bazı şeyler olduğunu ancak Mert ile konuşma fırsatını bulamadığını ve konuyu şimdi çözemeyeceğini söyledi.