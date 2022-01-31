Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de aşk iddiaları ortalığı karıştırdı. Sude ile Mert Öcal arasında yaşanan gelişmeler sonrasında yarışmayı takip edenler detayları merak ediyor. İşte, Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude'ye anlattıkları konu sonrasında detaylar gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sorularını yönelttiği Mert Öcal'dan gelen açıklamalarda yakından takip ediliyor. Diğer yandan Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddiaları da konuşulmaya başlandı. İşte, Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
NİSA İLE OGEDAY, SUDE'YE MERT HAKKINDA NE DEDİ?
Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi. Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi ve tartışmaya dahil oldu. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.
Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi. Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi. Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.
"BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"
Röportajda Nisa, Mert'in birilerini parmağında oynattığını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine gelemediğini söyledi. Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak, "Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum" dedi.
KONSEYDE NELER OLDU?
Konseye gelindiğinde Mert Öcal, 2020'de Nisa'nın korunduğunu ve bu yıl da Sude'nin korunması gerektiğini söyledi. Eğer Sude zarar görecekse yarışmadan çekilebileceğini belirtti. Ogeday ise Sude'yi sevdiğini ve üzülmesini istemediği için Mert hakkında yorum yaptığını belirtti. Sude ise bu konuyla anılmak istemediğini, üzgün ve kırgın olduğunu ve kimsenin zarar görmesini istemediğini ifade etti. Ogeday ile Nisa'nın söylediği bazı şeyler olduğunu ancak Mert ile konuşma fırsatını bulamadığını ve konuyu şimdi çözemeyeceğini söyledi.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Tartışma üstü kapalı olarak yapılsa da sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. Bunun üzerine seyircilerin aklına Mert'in sevgilisi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de aşk yaşadığı düşüncesi geldi. Sosyal medyada bu düşünceye ilişkin birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapıldı.
MERT'İN SEVGİLİSİ Mİ VAR? MERT'İN SEVGİLİSİ KİM?
Mert'in sevgilisinin, eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia ediliyor. Makbule Şakalakoğlu'nun ise, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı olduğu biliniyor.
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- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
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