Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Güç ve dengenin ön planda olduğu yarışta, iki takım da başa baş mücadele sergiledi. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...