Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programmı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler takımında Barış ve Birsen'in eleme adayı olduğu günde son aday Gönüllüler takımından çıktı. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Güç ve dengenin ön planda olduğu yarışta, iki takım da başa baş mücadele sergiledi. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 31 Ocak Survivor son eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
2022 Survivor All Star'da oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu.
Kaybeden takım arasından bir isim sürgün adasına gitmek üzere eleme adayı seçildi. Eleme adayı olarak Gönüllülerden Evrim, Ünlüler takımından ise Mert aday gösterildi.
SURVİVOR 3. ve 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022 All Star'da en çok oyu alan yarışmacı Sürgün Adasına gidecek ve üçüncü dördüncü gitme adayları belli olacak. Sürgün Adasına bu hafta giden ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu.
İkinci isim ise Birsen Bekgöz oldu. Survivor 2022 eleme adaylarında üçüncü isim ise oy çokluğu ile Evrim son isim de Mert oldu.
1- Barış Murat Yağcı
2- Birsen Bekgöz
3- Mert Öcal
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