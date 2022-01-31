Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

Atakan Işıktutan ise, 'Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim' dedi.