31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, her hafta bir yarışmacının veda ettiği adaya yedek isimlerin katılmaya devam edeceğini duyurdu. İşte, Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ünlüler takımından Ayşıl'ın vedasının ardından, Acun Ilıcalı son yedekler geliyor açıklaması yapmıştı. Açıklama sonrasında yeni isimlerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte, Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?

ACUN ILICALI SON YEDEKLERİN GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı son bölümde konseyde yaptığı açıklamada yarışmaya son yedeklerin dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı açıklamasında, 'Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.' dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda kullanıcılar Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan'ın yarışmaya katılabileceği ile ilgili yorumlarda bulundular.

Atakan Işıktutan ve Bora Edin sosyal medya hesapları üzerinden Survivor'a katılacaklarını bildirmişlerdi.

Bora Erdin paylaşımında, 'Dua'm belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!' açıklamasını yaptı.

Atakan Işıktutan ise, 'Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim' dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA