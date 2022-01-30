Mert Öcal’ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal’ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...

SUDE'DEN AÇIKLAMA

Sude Burcu haklarında çıkan iddia hakkında şu açıklamayı yaptı: Ben Mert'e çok değer veriyorum.

Şu an içinde bulunduğum durum belki yaşayıp görebileceğim bir şey.

İster istemez orada burada her şey konuşuluyor. Görüyorum da duyuyorum da. Ama elimden bir şey gelmiyor. Ve ben ailemden sadece onurum, gururum, yaşam şeklim ve aldığım kültürü çok güzel öğrendim. Ve burada bunlar kırılıyor.

Ben bu zamana kadar kimseyle güvenle alakalı bir problem yaşamamışımdır. Ama benim karşıma hep bu çıkıyor ve bunu aşamıyorum.

İnsanlara güvenmek istiyorum.