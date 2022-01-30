Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan fırtınası devam ediyor. Eleme konseyinde aşk iddiaları ortalığı karıştırdı. Survivor'da Mert Öcal hakkında ortaya atılan iddia sonrasında sevgilisi merak edilmeye başlandı. İşte, Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022, bu sene All Star formatında ekranlara geliyor. Survivor'da Mert ve Sude arasında yaşanan aşk iddiaları sonrasında ada konseyinde konu masaya yatırıldı. İşte, Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
MERT SUDE OLAYI NEDİR?
Sude ise gözyaşlarına boğuluyor.Nisa ile Mert arasında yaşanan gerilimde Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" sözleri ile Nisa'ya yükleniyor.Aycan'ın 'Ogeday ve sen ayıp ettiniz' sözlerine Nisa 'Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını veriyor. Mert, "Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mı Nisa ister misin?" sözleri ile karşılık veriyor.Nisa Mert'i kast ederek "O kendi yalanları içinde öyle bir boğulacak ki şimdi kimse onu çıkaramaz oradan" sözlerini kullanıyor. Sude'nin ise kamera karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.Gerilim konseye de taşınıyor. Ogeday konseyde yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söylemeyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" sözlerini kullanıyor.Acun Ilıcalı ise yaşananları, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım." sözleri ile yorumluyor.
Ogeday ve Nisa ile yüzleşen Mert, ''Sude Benim çok değerli arkadaşım. Ağladığını gördüm. Üzüldüğünü gördüm. Çok neşeli ve başarılı. Sude neden ağladı? Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunlarını sokmaya başladılar. Sude ve Benim arkadaşlığımla alakalı saçma sapan dedikodularda bulunup kırmışlar. Dedikodu yapıyorsun. Sude'ye Mert'ten uzak dur diyen kim? '' açıklamasını yaptı.
Ogeday ise ''Sana çok güvenmiyorum. Bana geçen bu.'' yanıtını verdi.
Nisa, ''Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Evrim'in açıklaması vardı. Sude Evrim'e sana ne? dedi. Araya Ogeday girdi. Sude, Ogeday'a kaç aydır olan bir şey.'' ifadelerini belirtti.
SUDE'DEN AÇIKLAMA
Sude Burcu haklarında çıkan iddia hakkında şu açıklamayı yaptı: Ben Mert'e çok değer veriyorum.
Şu an içinde bulunduğum durum belki yaşayıp görebileceğim bir şey.
İster istemez orada burada her şey konuşuluyor. Görüyorum da duyuyorum da. Ama elimden bir şey gelmiyor. Ve ben ailemden sadece onurum, gururum, yaşam şeklim ve aldığım kültürü çok güzel öğrendim. Ve burada bunlar kırılıyor.
Ben bu zamana kadar kimseyle güvenle alakalı bir problem yaşamamışımdır. Ama benim karşıma hep bu çıkıyor ve bunu aşamıyorum.
İnsanlara güvenmek istiyorum.
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- Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
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