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BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...

Börü 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kemal Boratav karakteri üzerine yoğunlaşılan BÖRÜ 2039 dizisinin ilk bölümü 28 Aralık 2021’de, ikinci bölümü ise 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı. Diziyi takip edenler yeni bölüm tarihini merak ediyor. İşte, BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...

BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BÖRÜ serisinin başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını ele alan BÖRÜ 2039 dizisi BluTV'de seyircisiyle buluşuyor. Dizinin hayranları tarafından yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte, BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...

BÖRÜ 2039 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 30 Ocak günü izleyicilerin karşısına çıkacak.

BÖRÜ 2039 BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm: Esrarengiz Kemal Boratav tarafından, gizli bir organizasyon olarak devam eden BÖRÜ timi, kendi gizemlerini aşan bir düşmanla ilk kez tanışırlar.

2. Bölüm: Hala yasta olan BÖRÜ, bütün olanaklarını kullanarak gizemli saldırganları bulmak zorundadır.

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor.

Dizi; ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor.

İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alıyor.

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