BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BÖRÜ serisinin başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını ele alan BÖRÜ 2039 dizisi BluTV'de seyircisiyle buluşuyor. Dizinin hayranları tarafından yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte, BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...