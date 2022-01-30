Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı? Sorularının cevapları merak ediliyor. Hayranları Aycan Yanaç'ın yeni bölümde neden yer almadığını merak ediyor. Acun Ilıcalı, merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı?