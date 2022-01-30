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Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı?

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de sakatlık şoku yaşayan Aycan Yanaç'ın yarışmada neden yer almadığı merak ediliyor. Acun Ilıcalı konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı? Sorularının cevapları merak ediliyor. Hayranları Aycan Yanaç'ın yeni bölümde neden yer almadığını merak ediyor. Acun Ilıcalı, merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok? Survivor Aycan yarışmadan ayrılacak mı?

SURVİVOR AYCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aycan Yanaç, yarışmadan henüz diskalifiye olmadı. Konu hakkında açıklamalar geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Yanaç, 21 Kasım 1998, Nürnberg'de dünyaya geldi. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç'ın ağabeyi eski futbolcudur.

Aycan Yanaç, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımıyla birlikte mücadelesini sürdürüyor. Yanaç, Almanya'da doğdu ve aslen İzmirli'dir. Yarışmacı Survivor 2020'de yer alan isimlerden.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor. Göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir.

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