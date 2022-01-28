Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi açıklayacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...