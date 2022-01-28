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Haberler Magazin Haberleri Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan isimi merak ediliyor. Kıyasıya yaşanan mücadele sonrasında kazanan isimi Zuhal Topal açıklayacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi açıklayacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

Bagül Abayeva

Hüseyin Doğan

Deniz Çelik

Nuray Işık

Elif Özdarendeli

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhall Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın finalinde 34 puan alan yarışmacı Yeşim Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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