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Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi?

Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi? ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu dizinin ilk bölümüyle birlikte, hikayenin detayları ve dizinin çekim mekanları da araştırılmaya başlandı. Peki; Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı gerçek mi? Yalnız Kurt nerede çekildi?

Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı gerçek mi? Yalnız Kurt nerede çekildi? ATV'de yepyeni bir dizi macerası daha başlıyor. Yalnız Kurt isimli dizi, gündemde yer alan birçok konuyu ekranlara taşıyacak ve izleyenlerine büyük heyecan yaratacak. Dizinin ilk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak. Peki; Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı gerçek mi? Yalnız Kurt nerede çekildi?

YALNIZ KURT UYARLAMA MI GERÇEK Mİ?

Yalnız Kurt dizisi bir uyarlama özelliği taşımıyor. Dizide, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış olayların kurgulanarak izleyiciye aktarılması bekleniyor.

YALNIZ KURT NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekim mekanlarının çoğunluğunu İstanbul'un çeşitli semtleri oluşturuyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekmekte. Yalnız Kurt, ayrıca Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri de konu ediniyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Diğer oyuncular ise şu şekilde:

Gökhan Soylu
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel
Murat Han
Deniz Evin
Yaprak Medine

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