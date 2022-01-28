Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılacak mı? Ela Yörüklü'nün ayrılacağı iddiası...
Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dizide, "Ezgi" karakterine hayat veren Ela Yörüklü'nün diziden ayrılacağı iddiaları geliyor. Dizinin hayranları açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılacak mı? Ela Yörüklü'nün ayrılacağı iddiası...
Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ocak Cuma akşamı Kanal D izleyenleri tarafından araştırılıyor. Noyan'ın davranışlarında gariplik sezen Ezgi, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak ve Noyan Ezgi'yi kaçıracaktır. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında güzel oyuncunun akıbeti belli olacak. İşte, Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılacak mı? Ela Yörüklü'nün ayrılacağı iddiası...
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar.
Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.
ARKA SOKAKLAR EZGİ ÖLDÜ MÜ?
Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulur. Ezgi'nin hayat mücadelesi tüm ekip arkadaşlarını, en çok da Cemal'i üzecektir. Ezgi'nin ölüp ölmediği sorusunun yanıtı yeni bölüm sonrasında belli olacak.
ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?
1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.
2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, "MissTourism World 2018" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.
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