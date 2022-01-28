Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Survivor Ogeday ve Nisa aşk iddiası! O isim ağzından kaçırdı...

Dün akşam yayınlanan Survivor'ın son bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili olumsuz söylemlerde bulunurken Ogeday ve Nisa'nın beraber olduklarını ağzından kaçırdı.





Evrim Keklik'in, Barış Murat Yağcı hakkında "Bunun sevenleri, bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesinin ardından Nisa Bölükbaşı, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi. Evrim Keklik ise "Hiç senlik alakası yok, Ogeday varken öyle bir şey yapmam" diyerek Nisa ve Ogedeay aşkını adeta kanıtlamış oldu.