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Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Survivor Ogeday ve Nisa aşk iddiası! O isim ağzından kaçırdı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Survivor Ogeday ve Nisa aşk iddiası! O isim ağzından kaçırdı...

Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de aşk iddiaları erken başladı. All Star formatında yayınlanan yarışmada Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğu iddia edildi. İşte, Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor?

Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir Survivor Nisa ve Ogeday'ın sevgili oldukları iddia ediliyordu. Survivor Evrim, yarışmanın dün yayınlanan bölümünde Nisa ile yaşadığı diyalogda, "Ogeday varken öyle bir şey söylemem" söyleminde bulundu. Hal böyle olunca Nisa ve Ogeday arasında aşk olduğu iddiaları ayyuka çıktı. İşte, Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi, aşk mı yaşıyor?

Survivor 2020'de yarışan ve o dönem anlaşamayan Nisa Bölükbaşı ve ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı arasındaki sürpriz ilişki çok konuşulmuştu. İlişkilerini uzun süre yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını, birbirlerini kardeş gibi gördüklerini dile getiren ikiliyi sosyal medyaya düşen öpüşme videoları ele vermişti. Video sonrası beraber olduklarını açıklamış olan Bölükbaşı ve Yağcı bir süre birliktelik yaşamaya devam etmişler, 2021'in mayıs ayında ise ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Ayrılıklarını duyurduktan sonra Nisa Bölübaşı ve eski Survivor yarışmacısı 2017 Şampiyonu Ogeday Girişken'in yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilmişti. Ancak ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Ogeday Girişken, Survivor 2022: All Star yarışmasına gitmeden hemen önce katıldığı bir programda "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum." ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı.

Dün akşam yayınlanan Survivor'ın son bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili olumsuz söylemlerde bulunurken Ogeday ve Nisa'nın beraber olduklarını ağzından kaçırdı.


Evrim Keklik'in, Barış Murat Yağcı hakkında "Bunun sevenleri, bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesinin ardından Nisa Bölükbaşı, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi. Evrim Keklik ise "Hiç senlik alakası yok, Ogeday varken öyle bir şey yapmam" diyerek Nisa ve Ogedeay aşkını adeta kanıtlamış oldu.

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