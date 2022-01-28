28 Ocak 2022, Cuma
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Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, uzun süredir Cuma ve Pazar günleri yayınlanıyordu. Ancak 28 Ocak ATV yayın akışında sevilen yarışma yer almıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyonler Milyoner Olmak İster'in yayın akışında neden yer almadığı merak ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu?

28 OCAK KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanmayacak. Atv ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak Yalnız Kurt dizisi sevenlerinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt (Yeni Dizi)

22:30 Yalnız Kurt (Tekrar)

01:30 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

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