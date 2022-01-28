Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyonler Milyoner Olmak İster'in yayın akışında neden yer almadığı merak ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? 28 Ocak Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, yok mu?