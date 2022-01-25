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Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor’a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?

Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler takımından dahil olan Survivor Ayşıl'ın hayatı ve daha önce ne zaman yarıştığı merak ediliyor. Yarışmaya dahil olan isimler arasında yer alan ve ikinci haftada katılan Survivor Ayşıl'ın sürgün adasına gönderilmesinin ardından hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?

Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan Survivor'da Ayşıl, 24 Ocak akşamı 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu. Daha önce Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da yarışmış olan Ayşıl Özaslan, Survivor'da da bir dönem yarışmış ve adından söz ettirmişti. İşte, Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?

SURVİVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşayan ve kendisine bir işletme açan Survivor Ayşıl, sonrasında Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmıştır ve 7 senedir de bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Özaslan, küçük yaşlarından bu yana spora ilgi duymaktadır. 20 yıldır farklı spor dallarıyla uğraşmıştır ve aynı zamanda Rusça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Daha önce Fear Factor ve Survivor yarışmalarına katılan isim aynı zamanda "Boxun Yıldızları" programında da yer almıştı.

Ayşıl Özaslan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler kontenjanından dahil oldu. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isim, Instagram'da 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla yer alıyor. Survivor Ayşıl'ın sosyal medyada şu anlık 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

AYŞIL ÖZASLAN SURVİVOR'DA NE ZAMAN YARIŞTI?

Ayşıl Özaslan Survivor 2017 sezonunda yarışmıştı. O dönem, Aslanlar-Kanaryalar konseptinde oynanan Survivor'da Kanaryalar'ın kaptanı olarak yarışan isim, yarışmayı ise 2. olarak tamamlamıştı.

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