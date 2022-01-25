Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan Survivor'da Ayşıl, 24 Ocak akşamı 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu. Daha önce Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da yarışmış olan Ayşıl Özaslan, Survivor'da da bir dönem yarışmış ve adından söz ettirmişti. İşte, Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?