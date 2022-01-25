Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sürgün adasına ilk giden kişi Mert'in ardından diğer isim Berna olmuş, son dokunulmazlık oyunları sonrasında ise Ayşıl ve Sercan sürgün adasına giden isimler olarak belirlenmişti. İşte, Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...