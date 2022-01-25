Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme konseyi merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana mücadele derken ilk dokunulmazlığı Ünlüler kaybetmişti, ikincisini ise Gönüllüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı, ada konseyinde elenen isimi duyuracak. İşte, Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sürgün adasına ilk giden kişi Mert'in ardından diğer isim Berna olmuş, son dokunulmazlık oyunları sonrasında ise Ayşıl ve Sercan sürgün adasına giden isimler olarak belirlenmişti. İşte, Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
• 1. eleme adayı : Mert
• 2. eleme adayı : Berna
• 3. eleme adayı : Ayşıl
• 4. eleme adayı : Sercan
Sürgün adasına giden isim : Ayşıl ve Sercan
Buna göre bu hafta eleme potasında Mert, Berna, Ayşık ve Sercan yer aldı.
SURVİVOR'DA EN SON NE OLDU?
Survivor All Star'ın 24 Ocak akşamı ekranlara gelen 8. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyununu oynadılar. Ünlüler takımı konseyinde pazartesi gecesi eleme adayları Ayşıl ve Sercan olarak belirlendi. Öte yandan ünlülerde performans birincisi olarak dokunulmazlığı alan isimler Nagihan ve Batuhan oldu.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Ayşıl olduğunu duyurdu. Gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için bu kez performans birincisi açıklandı.
Acun Ilıcalı ünlülerde performans birincilerinin kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Batuhan olduğunu açıkladı. Yüzdelik dilimlere bakıldığı zaman Nagihan Batuhan'a göre öncelikli duruma düştüğü için gecenin 2. eleme adayını belirledi. Nagihan ünlülerde eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Böylece Ayşıl ve Sercan eleme potasına girerek sürgün adasına gitti. Bu hafta yapılan oylamalar ile eleme adayları Mert ve Berna olarak belirlenmişti.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda denize kurulu parkurda mücadele verdi.
Kum torbaları ile küp mekanizmalarının yer aldığı parkurda kadın ve erkekler ayrı ayrı karşılaştı. İlk turda 8-5 skorla gönüllüler takımı kazanırken erkeklerde de 8-6 skorla yine gönüllüler ipi göğüsledi. Bu sonuçla 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.
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