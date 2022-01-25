Kalp Yarası’nın kadrosuna dahil olan Nilsu Berfin Aktaş: “Hayatım boyunca bunun için savaştım”

Hayalleri ve hedeflerinin çok olduğunu söyleyen Aktaş, "Bazen kendime, "Nilsu dur, o kadar da değil, onu da yapamazsın!" diyorum. Sonra, "Neden olmasın, bu işe başlamadan önce bu da bana çok uzaktı, o zaman da herkes yapamazsın diyordu ama isteyince bir şekilde oluyor' deyip hedeflerimi büyütüyorum. Belki hepsine ulaşamam ama zamanla her şey olur, buna inanıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.