Kalp Yarası’nın kadrosuna dahil olan Nilsu Berfin Aktaş: “Hayatım boyunca bunun için savaştım”
atv’nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası’na yirmi sekizinci bölümde dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, Esquire Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.
Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar karakteriyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, çok özel açıklamalarda bulundu.
"HAYATIM BOYUNCA BUNUN İÇİN SAVAŞTIM"
Hayatı boyunca hep oyuncu olmak istediğini ve bu yolda ilerlediğini belirtirken "Çok çalıştım, hayatım boyunca bunun için savaştım ve elimden geleni yaptım." dedi.
Hayalleri ve hedeflerinin çok olduğunu söyleyen Aktaş, "Bazen kendime, "Nilsu dur, o kadar da değil, onu da yapamazsın!" diyorum. Sonra, "Neden olmasın, bu işe başlamadan önce bu da bana çok uzaktı, o zaman da herkes yapamazsın diyordu ama isteyince bir şekilde oluyor' deyip hedeflerimi büyütüyorum. Belki hepsine ulaşamam ama zamanla her şey olur, buna inanıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.
"BEN OYUNCUYUM, NEREDE NEYİN LAZIM OLACAĞI BELLİ OLMAZ"
Güzellik sırrını çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Boş vakitlerimi dil öğrenerek, yeni kültürler görerek, yeni yerler keşfederek geçireyim istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, bunların hepsini de eğitimle yapayım. Dopdolu, birçok konuda bilgi sahibi ve yeteneği olan bir insan haline gelmek istiyorum." dedi ve "Ben oyuncuyum, nerede neyin lazım olacağı belli olmaz. Bu yüzden her şeyi öğreneyim istiyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Kalp Yarası, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
- Emekliler bayram edecek! Bankalar peş peşe açıkladı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar?
- Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...
- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması
- Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek?
- Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?