Mehmet Dinçerler ile evlenecek olan Hadise'den önemli karar! Kariyerini bir kenara bırakıp...
Yaz aylarından beri aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin, kendilerine daha hayırlı geleceğine inandıkları için Kadir Gecesi’ne denk gelen 27 Nisan’da nikah masasına oturacağı öğrenildi. Hemen anne olmak isteyen Hadise, kariyerini bir kenara bırakma kararı aldı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra teselliyi iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, jet hızıyla evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hadise, daha sonra Dinçerler'in kardeşinin düğününde aile fotoğrafına girmişti.
AİLELER DE ÇOK MUTLU
Düğüne kız kardeşi ve annesiyle giden Hadise, "İstenmeyen gelin" iddialarını çürütmüştü. 36 yaşındaki popçu ve sevgilisinin düğün tarihini belirlediği öğrenildi.
Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. Bu tarihin iki ünlü isim için bir önemi daha ortaya çıktı.
Hadise ve Dinçerler, Kadir Gecesi'ne denk gelen 27 Nisan'ı özellikle istemiş. Kendilerine daha uygun ve hayırlı geleceğine inandıkları için bu tarihte karar kılan ünlü çift, ailelerini de çok mutlu etmiş.
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