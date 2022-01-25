25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
Survivor All Star’da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin yeni bölümlerinde Aycan, Sema ve Adem'in yer almaması merak uyandırdı. İzleyiciler sevilen yarışmacıların neden olmadığını merak ediyor. İşte, Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Yarışmacılar için gelecek açıklamalar merakla bekleniyordu. İşte, Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan Aycan, Adem ve Sema hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Üç yarışmacının, hem yarışmalarda hem de konseyde yer almaması seyircinin dikkatinden kaçmadı. Bu noktada, "Survivor Adem, Sema ve Aycan neden yok, elendi mi?" sorularına yanıt aranırken Acun Ilıcalı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star ünlüler takımı yarışmacıları Adem-Aycan ve Sema'nın sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

Adem-Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde oldukları iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA