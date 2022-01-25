25 Ocak 2022, Salı
Kalp Yarası’nda acılar dinmiyor!
atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi sekizinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AcıGerçekler etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 13:37
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