Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? Oynadığı filmler...

Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Yeşilcam'ın usta sanatçısı Fatma Girik hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberinin ardından ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Peki, Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? İşte Fatma Girik'in hayat hikayesi ve oynadığı filmler...

FATMA GİRİK NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik'in, Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Fatma Girik 79 yaşındaydı.

Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.