Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? Oynadığı filmler...
Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Fatma Girik ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? İşte Fatma Girik'in hayat hikayesi ve oynadığı filmler...
Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Yeşilcam'ın usta sanatçısı Fatma Girik hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberinin ardından ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Peki, Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? İşte Fatma Girik'in hayat hikayesi ve oynadığı filmler...
FATMA GİRİK NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik'in, Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Fatma Girik 79 yaşındaydı.
Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.
FATMA GİRİK KİMDİR?
Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. Usta sanatçı, 1957 yılında Leke filminde ilk kez zbaşrol olarak yer aldı. Kariyerine 200'den fazla film sığdıran Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.
FATMA GİRİK EŞİ KİMDİR, ÇOCUĞU VAR MI?
57 yıldır sinema sanatçısı Memhduh Ün'le birlikte olan Fatma Girik ve Memduh Ün hiç evlenmedi.
Memduh Ün geçmişte verdiği bir röportajında gerçek eşi ve Fatma Girik'e olan aşkıyla ilgili şunları söylemişti:
"Bütün dostlarım, "Neden boşanmıyorsun?" diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye. "Evliydim, 1949'da evlenmiştim. 1969'da artık eşimle tüm diyalog bitmişti; evden ayrıldım, ve bir daha eve dönmedim. Bütün dostlarım, "Neden boşanmıyorsun?" diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.
69'dan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama bütün bakımıyla, ihtiyaçlarıyla maddi olarak ilgilendim, iyi yaşamasını sağladım. 60'lardan bugüne en büyük destekçim olan Fatma Girik'le zamanla daha da çok bağlanan, birbirine güvenen bir ikili olduk. Beraberlikler tavizsiz olmuyor, ben biraz geçimsiz bir insanım. Fatma ise çok verici. Beni tolore ediyor. İşin sırlarından biri de ikimizin aynı mesleğe aşık olması..."
Memduh Ün, Fatma Girik'le tanışma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:
"Bir filmimin sahnesi bir barda çekilecekti. Sabah figüran istedim, akşam geldiler. Aralarında bir kız var, tombalak ama güzelce. Beyaz ipekten bir bluz giymiş. Beyazı da sevmiyoruz filmde. Teknik olarak ışıkların karşısında uygun bir renk değil. Setçilere dönüp, 'Şunun boynuna bir eşarp takın da bara koyun' dedim. O kız Fatma Girik'ti. Bu bizim tatsız ve insanlık dışı bir alışkanlığımızdı o günlerde.
Figüranlık için gelenleri sıraya dizerdik, karpuz ya da domates alır gibi seçerdik. Fatma'nın annesi Münevver Hanım da figüranlık yapardı. Atıf Yılmaz o sabah Fatma ile annesini elemiş. Bir tramvay parasıyla çıktıkları Mecidiyeköy'den Sultanahmet'e tabanvayla dönmüşler ağlaya ağlaya. Fatma bizim sete geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı, ama biraz erken gelişmişti.
O sıralar Muhterem Nur'la aramızda yakınlaşma vardı. Sonra 'Murada Ereceğiz'in setinde Fatma ile ilk kesişmeler başladı. 1959'da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik'ti."
OYNADIĞI FİLMLER
1954
İstiklal Uğrunda
1956
Yetimler Ahı
1957
Memiş İş başında
Leke
1958
Murada Ereceğiz
Memiş Gangsterler Arasında
Gönülden Ağlayanlar
1959
Talihsizler
Sevdalı Gelin
Ömrümün Tek Gecesi
Eceline Susamışlar
Çakır Emine'm
Bağrıyanık
1960
Vatan ve Namus
Üsküdar İskelesi
Telli Kurşun
Ölüm Peşimizde
Kaldırım Çocuğu
Fakir Şarkıcı
Civanmert
Cici Kâtibem
Aşk Hırsızı
Aliii Fatma
Çapkın Hırsız
1961
Seviştiğimiz Günler
İki Damla Gözyaşı
Duvaksız Gelin
Boş Yuva
Avare Mustafa
Mahalleye Gelen Gelin
1962
Sokak Kızı
Küçük Beyefendi
Kısmetin En Güzeli
Günahsız Aşıklar
Fosforlu Oyuna Gelmez
Fatoş'un Bebekleri
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Çöpçatan
Belalı Torun
Cengiz Han'ın Hazineleri
1963
Zoraki Milyoner
Zifaf Gecesi
Yavaş Gel Güzelim
Yaralı Aslan
Katır Tırnağı
Hop dedik
Bulunmaz Uşak
Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
Bire On Vardı
Bazıları Dayak Sever
Barut Fıçısı
Badem Şekeri
Kiralık Koca
1964
Tophaneli Osman
Tatlı Sert
Öpüşmek Yasak
Öp Annenin Elini
Muhteşem Serseri
Köye Giden Gelin
Koçum Benim
Kırk Küçük Anne
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Keşanlı Ali Destanı
Halk Çocuğu
Galatalı Fatma
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
Beş Şeker Kız
Varan Bir
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Kanun Karşısında
1965
Yıldız Tepe
Üç Kardeşe Bir Gelin
Sevişmek Yasak
Severek Ölenler (Kartalların Öcü)
Seveceksen Yiğit Sev
Şenol Birol Gool
Şeker Hafiye
Şeker Gibi Kızlar
Kumarbaz
Korkunç İntikam
Hırsız Selma Türker, Güner
1966
Altın Şehir
Yiğitler Ölmezmiş
Seni Bekleyeceğim
Ölüm Temizler
Kucaktan Kucağa
Kolsuz Kahraman
Karakolda Ayna Var
Koca Yusuf
Hedef Ankara
Fakir Çocuklar
Fabrikanın Şoförü
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Bana Bela Derler
Avare Kız
Aşkın Kanunu
Allahaısmarladık Yavrum
Namusum İçin
1967
Zilli Nazif
Ya Sev Ya Öldür
Yaprak Dökümü
Son Gece
Ömre Bedel Kız
Kız Kolunda Damga Var
Kiralık Kadın
Karakolda Ayna Var
Hırsız Prenses
Dolmuş Şoförü
Ayşecik (Canım Annem)
Ağa Düşen Kadın
Sürtüğün Kızı
1968
Vuruldum Bir Kıza
Ezo Gelin
Öksüz
Nilgün
Köroğlu
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
Ana Hakkı Ödenmez
1969
Vatan ve Namık Kemal
Menekşe Gözler
Erkek Fatma
Büyük Yemin
Boş Beşik
1970
Sevenler Ölmez
Şoför Nebahat
Meçhul Kadın
Ham Meyva
Duyduk Duymayın Demeyin
Yarın Son Gündür
1971
Solan Bir Yaprak Gibi
Satın Alınan Koca
Önce Sev Sonra Öldür
Mualla
Mahşere Kadar
Kerem ile Aslı
İki Ruhlu Kadın
Acı
1972
Ekmekçi Kadın
Namus
Murat ile Nazlı
1973
Toprak Ana
Ezo Gelin
Kızgın Toprak
Kambur
Gönülden Yaralılar
Dağdan İnme
1974
Kuma
Kara Peçe
1975
Ağrı Dağı Efsanesi
1977
Ölmeyen Şarkı
Meryem ve Oğulları
Hatasız Kul Olmaz
İntikam Meleği / Kadın Hamlet
1978
Yaşam Kavgası
Gelincik
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