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Şafak Sezer Hülya Avşar'ı ti'ye aldı ortalık karıştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Şafak Sezer Hülya Avşar’ı ti’ye aldı ortalık karıştı

"Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, bu kez Şafak Sezer'in hedefi oldu. Mangalda simit kızartarak ti’ye alan Sezer, Avşar Kızı’nı kızdırdı. Simit yorumuyla gündem olan ünlü sanatçı, Şafak Sezer’e “Sazan” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda "Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar, gündemden düşmüyor!

Ünlü sanatçı, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi.

Her zamanki gibi neşeli tavırlar sergileyen Avşar Kızı, konser yoğunluğundan bahsetti.

Hülya Avşar'a mangalda simit kızartarak kendisiyle dalga geçen Şafak Sezer, soruldu.

Avşar, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Anlamak isteyen anlar. Anlamayan yanlış anlar. Sazanlar diyorum, başka bir şey demiyorum" cevabı verdi.

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