Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi kısa süre sonra belli olacak. Zuhal Topal, kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...