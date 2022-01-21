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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Bu hafta kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan kazanan isim kısa süre sonra belli olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi kısa süre sonra belli olacak. Zuhal Topal, kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTA YARIŞMACILARI...

Hanife Özdemir

Nurbanu Doğan

Aynur Ateş

Samet Gürsoy

Murat Giresun

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda konu hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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