O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?

O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan on yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye finalistleri; Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek, Anastasiya Budakva, Yunus Emre Çelik, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak oldu

O Ses Türkiye yarı finalinde ilk karşılaşma Oğuzhan Koç'un takımından Mustafa Örs ile Murat Boz'un takımından Hakkı İlek arasındaydı. İki yarışmacıdan finale kalan isim Hakkı İlek oldu.