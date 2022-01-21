O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı açıklıyor...
O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de final geldi. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada kazanan isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. Büyük mücadeleye sahne olan final yarışmasında hangi isimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı açıklıyor...
O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de kazanan isim merak ediliyor. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı. Hani isimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı açıklıyor...
O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses'i bu akşam canlı yayında belli olacak.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLACAK?
O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele bu akşam sona erecek ve şampiyon belli olacak. Birbirinden iddialı ve güçlü sesler, bu akşam canlı yayında ekrana gelecek final bölümünde en iyi performanslarını sergileyecek. O Ses Türkiye final bölümü ile tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?
O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan on yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye finalistleri; Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek, Anastasiya Budakva, Yunus Emre Çelik, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak oldu
O Ses Türkiye yarı finalinde ilk karşılaşma Oğuzhan Koç'un takımından Mustafa Örs ile Murat Boz'un takımından Hakkı İlek arasındaydı. İki yarışmacıdan finale kalan isim Hakkı İlek oldu.
Beyazıt Öztürk'ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz yarı finalde eşleşti. Kıyasıya geçen oylamada yüzde 52 ile finale kalan isim Mustafa Açıkgöz oldu.
O Ses Türkiye yarı finalinde bir eşleşme de Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek ile Murat Boz'un takımından Sıla Çuhadaroğlu arasında idi. Oylama sonucunda yüzde 56 oyla finale adını yazdıran Devrim Seyrek oldu.
Beyazıt Öztürk'ün takımından Sevda Kuas, Murat Boz'un takımından Anastasiya Budakva düellosunda nefes kesen performanslar sergilendi. Seyirci oylaması ile finalist olan isim Anastasiya Budakva oldu.
Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Beyazıt Öztürk'ün takımından Semih Kandemir & Hilmi Soral ve yine Beyazıt Öztürk'ün takımından Aykut Şahan yarı finalde üçlü düelloda karşılaştı. Yüzde 35 oyla finale kalan isimler Yunus Emre Çelik oldu.
Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja, yarı finalde Sercan Erdinç ile karşılaştı. Yüzde alan yarışmacı finale adını yazdırdı. Yüzde 51 oyla finale kalan isim Wafa oldu.
Yarı finalde nefes kesen düellolarda biri de Necmi Arap ile Mert Yenihayat arasında idi. Birbirinden müthiş performanslar sonrasında verilen oylara göre finale kalan isim Mert Yenihayat oldu.
Oğuzhan Koç'un takımından Remzi Fatih Tatlıdil, Ebru Gündeş'in takımından Yaşam Hancılar arasındaki düelloda seyir zevki yüksek şekilde geçti. İkili arasındaki performans sonrasında seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan isim Yaşam Hancılar oldu.
O Ses Türkiye yarı finalinde üçlü düelloda Oğuzhan Küçük, Şevval Ekiz, Mehmet Türker arasında idi. Üç yarışmacı arasından finale adını yazdıran Beyazıt Öztürk'ün takımından Şevval Ekiz oldu.
Gecenin son karşılaşmasında Selçuk Erkalaycıoğlu, İsmail Yılmaz, Hasan Koçak düellosu idi. Yarı finaldeki bu düellodan finale kalan isimler Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.
HANGİ JÜRİDEN KAÇ YARIŞMACI FİNALE KALDI?
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı.
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