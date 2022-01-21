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O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...

O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de finale kalan isimler belli oldu. Şampiyon olmak için yarışacak Wafa Benradja'nın hayatı merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...

O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye 21 Ocak Cuma günü final yapıyor. Wafa Benradja O Ses Türkiye finalistleri arasına girmeyi başardı. Yarışmacının hayatı merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...

WAFA BENRADJA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Cezayirli olduğunu dile getiren Wafa Benradja, 25 yaşında... Türkiye'ye 8 ay önce gelen yarışmacının mesleği ise veteriner hekim. Müziğe olan tutkusunu dile getiren Wafa, şarkı sözü yazdığını da açıklamıştı. O Ses Türkiye 2022'nin ilk turunda 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran genç şarkıcı, tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullandı ve programda finale çıkma başarısı gösterdi.

O SES TÜRKİYE'DE FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun belli olmasına kısa süre kala yarışmacılar yarı finalde sahne aldı. Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı yarışmada seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz'un takımından Hakkı İlek oldu. Sonraki performansta ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz eşleşti. Bu turda da Mustafa Açıkgöz finale kaldı.

Oylama sonucuna göre 56 oyla finale adını yazdıran bir sonraki isim Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, diğer yarışmacı da Murat Boz'un takımından Anastasiya Budakva oldu. Yüzde 35 oyla finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja,Mert Yenihayat, Ebru Gündeş'in takımından Yaşam Hancılar, Beyazıt Öztürk'ün takımından Şevval Ekiz, Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.

FİNALE KALAN YARIŞMACILAR HANGİ JÜRİNİN TAKIMINDAN?

Heyecan dolu anların yaşandığı O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı. O Ses Türkiye'de büyük final cuma akşamı gerçekleşecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.

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