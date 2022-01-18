17 Ocak Survivor 2022 All Star’da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz gün ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım bir kez daha gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı için işler iyi giderken ünlüler takımında bir kez daha eleme adayı belirlendi. Sürgün kampına giden ilk isim ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. Bu akşam yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında bir isim daha belirlendi ve o isim hem sürgüne gitti hem de haftanın ikinci eleme adayı oldu. Ünlüler takımında adı en çok yazılan ve haftanın ikinci eleme adayı olan isim Sercan olmuştu.