17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Kıyasıya mücadele sonrasında yarışmayı kaybeden takım bir arkadaşını sürgün adasına gönderecek. İşte, 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star Ünlüler Gönüllüler 3. bölüm TV8'de ekrana geldi. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. İşte, 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?
2022 Survivor All Star yarışmasında ilk iki oyunu gönüllüler takımı kazanmıştı. Eleme adayları da ünlülerden çıkmıştı. Deniz parkurlu oyunda erkeklerde gönüllüler kazandı. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler oldu.
SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?
2022 Survivor'ın ilk eleme adayları ve sürgün adasına giden isimler Birsen ve Sercan oldu.
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da geçtiğimiz gün ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım bir kez daha gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı için işler iyi giderken ünlüler takımında bir kez daha eleme adayı belirlendi. Sürgün kampına giden ilk isim ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. Bu akşam yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında bir isim daha belirlendi ve o isim hem sürgüne gitti hem de haftanın ikinci eleme adayı oldu. Ünlüler takımında adı en çok yazılan ve haftanın ikinci eleme adayı olan isim Sercan olmuştu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Bayrak yarışı ile dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada adı yazılanlar Barış, Batuhan, Birsen, Furkan, Merve, Sercan oldu. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.
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- 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
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