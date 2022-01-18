Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de sezon geçtiğimiz günlerde sona erdi. Finale kalan Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'i geçerek şampiyon oldu. Bu arada yarışmada yeni sezon başvuruları da başladı. İşte, Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de 2021'in şampiyonu finalde Hasan Biltekin'i geçen Eren Kaşıkçı oldu. Sezonun bitmesinin hemen ardından yeni sezon başvuruları da başladı. İşte, Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MASTERCHEF BAŞVURU İŞLEMLERİ
MasterChef programına başvuru yapmak isteyen yarışmacıların TV8 MasterChef başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. ÖNEMLİ DUYURU: Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
MASTERCHEF VİDEOLU BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Masterchef Türkiye 2022'de yarışmacı olarak yarışmak isteyenler covid-19 önlemleri kapsamında videolu başvuru yapabilmektedir. MasterChef 2022 başvurusu için bağlantısı üzerinden başvurularını iletebilirler.
MASTERCHEF VİDEOLU BAŞVURU DETAYLARI
Videoya başlarken adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve memleketinizi söyledikten sonra aşağıdaki sorulara cevap vermenizi rica ediyoruz.
-Yemek yapmaya nasıl başladınız?
-Masterchef Türkiye'ye neden katılmak istiyorsunuz?
-Başvuru yapmanıza kim vesile oldu?
-Önceki senelerden favori yarışmacınız var mı? Varsa hangi yönünden dolayı onu destekliyordunuz?
-Hayatınızda sizi olumlu ve olumsuz etkileyen mutlu veya hüzünlü bir hikayeniz var mı?
-Baskı altında çalışmak sizi nasıl etkiler?
-Yaptığınız en iyi yemek nedir? Size ait bir hikayesi var mı?
-Daha önce bir yarışmaya katıldınız mı? Katıldıysanız detaylı belirtiniz.
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