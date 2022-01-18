Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?

-Önceki senelerden favori yarışmacınız var mı? Varsa hangi yönünden dolayı onu destekliyordunuz?

-Hayatınızda sizi olumlu ve olumsuz etkileyen mutlu veya hüzünlü bir hikayeniz var mı?

-Baskı altında çalışmak sizi nasıl etkiler?

-Yaptığınız en iyi yemek nedir? Size ait bir hikayesi var mı?

-Daha önce bir yarışmaya katıldınız mı? Katıldıysanız detaylı belirtiniz.