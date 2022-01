Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?

DOCTOR STRANGE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avangers: Endgame'in ardından bir süre ara verilmesinin ardından yapılan açıklamayla, ilk filmin devamı niteliğindeDoctor Strange 2'nin vizyona gireceği açıklanmıştı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak olan ikinci film duyurulmasının ardından izleyiciler tarafından oldukça merak edilmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi daha önce 7 Mayıs 2021 tarihde çıkması bekleniyordu ancak Covid19 nedeniyle ertelenmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in son duyurulan çıkış tarihi ise 26 Mart 2022 olacak.