Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avengers: Endgame'in sevilen isimlerinden Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmiyle son dönemde en çok merak edilmeye başlayan konular arasında yer alıyor. İşte, Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avengers: Endgame'in sevilen isimlerinden Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
DOCTOR STRANGE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Avangers: Endgame'in ardından bir süre ara verilmesinin ardından yapılan açıklamayla, ilk filmin devamı niteliğindeDoctor Strange 2'nin vizyona gireceği açıklanmıştı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak olan ikinci film duyurulmasının ardından izleyiciler tarafından oldukça merak edilmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi daha önce 7 Mayıs 2021 tarihde çıkması bekleniyordu ancak Covid19 nedeniyle ertelenmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in son duyurulan çıkış tarihi ise 26 Mart 2022 olacak.
DOCTOR STRANGE 2 KADROSUNDA HANGİ KARAKTERLER YER ALACAK?
Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor.
DOCTOR STRANGE 2 KONUSU NE?
Filmin yapımı Marvel Studios ve dağıtımı Walt Disney Pictures tarafından gerçekleşecek olan film Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olacak. Film, şu anda Disney+ 'da yayımlanan WandaVision dizisinin devamında yaşanacak olan parelel evrenleri konu edecektir. Ayrıca Feige tarafından açıklanana göre, Multiverse of Madness Aralık'ta vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home filmi ile bağlantılı olacaktır.
DOCTOR STRANGE 2 OYUNCU KADROSU
Yönetmen koltuğunda Sam Raimi'nin oturduğu Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yapımcılığını ise Kevin Feige üstlenmiştir.
Doctor Strange 2'nin oyuncu kadorsunda ise Doctor Strange karakteri beklendiği gibi Benedict Cumberbatch olacak onun dışında Elizabeth Olsen (Wanda) , Paul Bettany (Vision), Rachel McAdams (Christine Palmer) , Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo/ Baron Mordo), Xochitl Gomez ( Miss America) olması beklenirken, konuk oyuncu olarak Spider-Man karakteriyle Tom Holland'ın yer alabileceği iddialar arasında.
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