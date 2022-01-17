Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?

DOCTOR STRANGE 2 KONUSU NE?

Filmin yapımı Marvel Studios ve dağıtımı Walt Disney Pictures tarafından gerçekleşecek olan film Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olacak. Film, şu anda Disney+ 'da yayımlanan WandaVision dizisinin devamında yaşanacak olan parelel evrenleri konu edecektir. Ayrıca Feige tarafından açıklanana göre, Multiverse of Madness Aralık'ta vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home filmi ile bağlantılı olacaktır.