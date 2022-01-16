16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışında Survivor haftada kaç gün var?

Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışında Survivor haftada kaç gün var?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışında Survivor haftada kaç gün var?

Survivor haftada kaç gün var? Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 ekranlarında izleyenlerin büyük merakla takip ettiği yarışma programı Survivor’da 2022 sezonu başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu yarışmayı takip etmek televizyon izleyicileri de Survivor hangi günler yayınlanıyor sorusuna cevap arıyor.

Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor haftada kaç gün var? TV8'de yayınlanan ve televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği yarışma programı Survivor'da 2022 sezonu başladı. Survivor All-Star 2022 yarışmasında her hafta bir yarışmacı adaya veda edecek. Peki, Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti? SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR? 2022 SURVİVOR SÜRGÜN KAMPINA KİMLER GİTTİ?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

TV 8 yayın akışına göre cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor All Star Pazar akşamı da ekrana gelecek. Hafta içi yayın akışının yayınlanmasıyla birlikte, Survivor'un hangi günlerde yayınlanacağı belli olacak.

Dokunulmazlık oyunları Cumartesi ve Pazar günleri oynanıyor, Salı günü eleme konseyi yapılıyordu. İlk bölümle birlikte haftalık program belli olacak.

SURVİVOR 2022 ALL STAR ELEME NASIL OLACAK?

Survivor'da eleme SMS oylaması ile yapılıyor. Haftada iki gün oynanan dokunulmazlık oyunları ile birer eleme adayı belirleniyor. Eleme konseyinde açıklanan SMS birincisi tarafından bir eleme adayı daha açıklanıyor.

İki dokunulmazlık oyununu da aynı takım kazanırsa eleme adayı 3, iki takım birer kez kazanırsa 4 eleme adayı belirlenmiş oluyor. Cumartesi ve Pazar günü konseylerde yapılan SMS oylaması sonucu Salı günü açıklanıyor. En az oy alan yarışmacı, Survivor'dan eleniyordu. Bu sezon eleme sisteminde bir değişiklik olup olmayacağı belli değil.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA