Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışında Survivor haftada kaç gün var?

Dokunulmazlık oyunları Cumartesi ve Pazar günleri oynanıyor, Salı günü eleme konseyi yapılıyordu. İlk bölümle birlikte haftalık program belli olacak.

SURVİVOR 2022 ALL STAR ELEME NASIL OLACAK?

Survivor'da eleme SMS oylaması ile yapılıyor. Haftada iki gün oynanan dokunulmazlık oyunları ile birer eleme adayı belirleniyor. Eleme konseyinde açıklanan SMS birincisi tarafından bir eleme adayı daha açıklanıyor.

İki dokunulmazlık oyununu da aynı takım kazanırsa eleme adayı 3, iki takım birer kez kazanırsa 4 eleme adayı belirlenmiş oluyor. Cumartesi ve Pazar günü konseylerde yapılan SMS oylaması sonucu Salı günü açıklanıyor. En az oy alan yarışmacı, Survivor'dan eleniyordu. Bu sezon eleme sisteminde bir değişiklik olup olmayacağı belli değil.