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Megastar Tarkan’dan sevenlerine müjdeli haber! Kesenin ağzını açan Tarkan’ın ayırdığı bütçe dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Megastar Tarkan’dan sevenlerine müjdeli haber! Kesenin ağzını açan Tarkan’ın ayırdığı bütçe dudak uçuklattı

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren megastar Tarkan, sevenlerinin yüzünü güldürdü. Uzun bir aradan sonra çıkaracağı parçasını sır gibi saklayan sanatçı proje için kesenin ağzını açtı. Tarkan'ın şarkısı için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Tarkan, uzun bir aranın ardından yeni iş projeleri ve albüm için Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyeri için stüdyoya giren Tarkan, bir markanın reklam filminde de boy göstermişti.

"GÖZ BEBEĞİM"

Hürriyet'in haberine göre; Tarkan, sır gibi sakladığı yeni parçası için kesenin ağzını açtı. Murad Küçük'le film kıvamında bir klip çekmek için hazırlanan Tarkan, şarkı kaydı ve klip için 400 bin TL'yi gözden çıkarmış. Önümüzdeki günlerde sete çıkmayı planlayan ünlü yıldız, bu sürpriz çalışma için "Göz bebeğim" diyormuş.

Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen konser taleplerine yanıt verdi.

"BEN BEN GİBİ DEĞİLİM"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan şu ifadeleri kullandı: Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.

"KİMSEYİ TEHLİKEYE ATMAK İSTEMEM"

"E o zaman neden konser yapmıyorsun?" diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... E kimseyi tehlikeye atmak istemem."

"SABREDİN İNCİ TANELERİM"

"Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka sabredin..."

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