Megastar Tarkan’dan sevenlerine müjdeli haber! Kesenin ağzını açan Tarkan’ın ayırdığı bütçe dudak uçuklattı

"BEN BEN GİBİ DEĞİLİM"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan şu ifadeleri kullandı: Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.