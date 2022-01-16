Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?

"Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek.

3. ve 4. yarışmacı da sürgün kampına gittikten sonra bu 4 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Hiçbir şekilde oyunlara girilemeyecek. 4 gün boyunca bu arkadaşlar kimseyle iletişim kurmayacak."