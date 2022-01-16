Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!
Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şarkıcı Sezen Aksu, 2017 yılında seslendirdiği "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısına iki hafta önce yeni bir klip çekti. Ancak şarkıda yer alan sözler büyük tepki çekti. Şarkıda Hz. Havva ile Hz. Adem’le ilgili sözler bulunuyor.
Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu'nun çektiği son klip büyük tepkilere neden oldu. Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını Youtube hesabından paylaştı. Ancak şarkıda yer alan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki; Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir?
SEZEN AKSU ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK SÖZLERİ!
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çanakkale, Edirne, Tekirdağ deprem mi oldu? Çanakkale Edirne deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli AFAD!
- Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!
- E Okul ne zaman kapanacak? 2021-2022 1. dönem not girişi kapandı mı?
- Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!
- Öğretmen karne görüşleri 2022! İlkokul-ortaokul-lise öğretmen karne görüşü örnekleri!
- Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir?
- Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?
- Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?
- İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısı geldi mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ocak! Evde bakım maaşı (parası) Ocak ayında yattı mı?
- Van'da son dakika deprem! 15 Ocak Van depremi merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?