Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu'nun çektiği son klip büyük tepkilere neden oldu. Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını Youtube hesabından paylaştı. Ancak şarkıda yer alan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki; Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir?