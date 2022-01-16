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Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şarkıcı Sezen Aksu, 2017 yılında seslendirdiği "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısına iki hafta önce yeni bir klip çekti. Ancak şarkıda yer alan sözler büyük tepki çekti. Şarkıda Hz. Havva ile Hz. Adem’le ilgili sözler bulunuyor.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu'nun çektiği son klip büyük tepkilere neden oldu. Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını Youtube hesabından paylaştı. Ancak şarkıda yer alan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki; Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir?

SEZEN AKSU ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK SÖZLERİ!

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

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