Son dakika: Ünlü şarkıcıdan skandal hareket! Soğuğu bahane etti konsere çıkmadı

BİNLERCE SEYİRCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" dediler.