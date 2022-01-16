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1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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1846’da Mısır’da bulunup İngiltere’ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu’nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

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