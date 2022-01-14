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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği yarışmada ipi göğüsleyen isimi Zuhal Topal açıklayacak. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU

Puanlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Can:

Yeşim:

Ayşe:

Miraç:

Şengül:

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci isim Yeşim oldu. 34 puan alan Yeşim, 15 bin TL kazandı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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