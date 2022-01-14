Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...