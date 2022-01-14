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Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2022'de All Star heyecanı yaşanacak. Birçok eski yarışmacının yer aldığı yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın da yer aldığı biliniyordu. Ancak tanıtımı yer alan programda Nisa'nın olmaması dikkat çekti. İşte, Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da gönüllüler kadrosunda yer alıyordu. Yarın başlayacak olan yarışmanın canlı yayını Acun Ilıcalı yaptı. Gönüllüler takımında Nisa Bölükbaşı'nın yer almaması ise merak edildi. İşte, Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...

SURVİVOR NİSA ELENDİ Mİ?

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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