14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
ABONE OL
Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV'de hemen hemen hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu sebepten diziseverler yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1 gibi kanalların yayın akışı listesinde birçok yapımın yeni bölümü yer almıyor. Dizilerin yeni bölümleri bu süreçte merak ediliyor. İşte, dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...

DİZİLER NEDEN YOK?

Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı

02:15 Avcı

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

03:00 Büyük Kıyamet

04:15 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kalp Yarası

03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:45 3'Te 3

01:20 Kıbrıs Zafere Doğru

03:25 Papatya Çocuk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

01:00 Kaderimin Oyunu

03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA