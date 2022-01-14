Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV'de hemen hemen hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu sebepten diziseverler yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1 gibi kanalların yayın akışı listesinde birçok yapımın yeni bölümü yer almıyor. Dizilerin yeni bölümleri bu süreçte merak ediliyor. İşte, dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
DİZİLER NEDEN YOK?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı
02:15 Avcı
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Büyük Kıyamet
04:15 Küçük Ağa
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kalp Yarası
03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:45 3'Te 3
01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
03:25 Papatya Çocuk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
01:00 Kaderimin Oyunu
03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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