Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1 gibi kanalların yayın akışı listesinde birçok yapımın yeni bölümü yer almıyor. Dizilerin yeni bölümleri bu süreçte merak ediliyor. İşte, dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...