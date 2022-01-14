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Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Merakla beklenen Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. TV8 ekranlarının yıllardır klasiği haline gelen Survivor yarışmasında, bir adada yarışmacılar kıyasıya mücadele içerisine giriyor. Peki; Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 1. bölüm hangi gün?

2022 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 1. bölüm hangi gün? Dominik'te macera başlıyor ve Survivor yarışmasında heyecan dolu mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda birçok ünlü isim Survivor kadrosunda yer alacak. Survivor 2022 All-Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı adada başarılı olmak için oyunlara çıkacak. Peki; 2022 Survivor ne zaman başlıyor?

2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen yarışma programı Survivor All Star'ın 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyuruldu.

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