Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?

2022 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 1. bölüm hangi gün? Dominik'te macera başlıyor ve Survivor yarışmasında heyecan dolu mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda birçok ünlü isim Survivor kadrosunda yer alacak. Survivor 2022 All-Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı adada başarılı olmak için oyunlara çıkacak. Peki; 2022 Survivor ne zaman başlıyor?