Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program uzun yıllardır ekranlarda yerini alarak izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde herkesin heyecanla beklediği All Star yarışmacılarını ünlüler ve gönüllüler takımı isimlerini açıklamıştı. İşte, Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte Gönüllüler - Ünlüler takımları...

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ekranlara gelen Survivor'ın yeni sezonu ocak ayında başlayacak. Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.