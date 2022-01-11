Cemre Kemer’den ’taziye’ tepkisi: Bunu şova çevirmek...

Sosyal medyada arkadaşının acısını paylaşmadığı için eleştirilen Cemre Kemer, hakkındaki ağır yorumlara ateş püskürdü. Şarkıcı, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bunu şova çevirmek çok ayıp. Kimse bunu malzeme haline getirmeye çalışmasın" diye konuştu.