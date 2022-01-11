Cemre Kemer'den 'taziye' tepkisi: Bunu şova çevirmek...
Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçirdiği kaza sevgilisini kaybetti. Eski grup arkadaşları, Ergül’ün acısını sosyal medyadan paylaşmayınca tepki çekti. Eleştirilere tepki gösteren Cemre Kemer, “Sosyal medyadan taziye mi olur. Bunu şova çevirmek çok ayıp” diyerek isyan etti.
Cemre Kemer, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer'e geçtiğimiz günlerde Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün trafik kazası geçirmesi ve sevgilini kaybetmesi hatırlatıldı.
Sosyal medyada arkadaşının acısını paylaşmadığı için eleştirilen Cemre Kemer, hakkındaki ağır yorumlara ateş püskürdü. Şarkıcı, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bunu şova çevirmek çok ayıp. Kimse bunu malzeme haline getirmeye çalışmasın" diye konuştu.
HEPSİ DOST KALDI
Cemre Kemer, Hepsi Grubu'ndan arkadaşı olan Gülçin Ergül'ün acısını paylaştı.
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