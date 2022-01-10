10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek final sonrası finale kalacak yarışmacıları büyük bir ödül bekliyor. 10 Ocak tarihli MasterChef Türkiye yarışmasında yeni bir mücadele yaşanacak. Mücadele sonrası yarışmacılardan biri hayallerine veda edip kazanan isim ise 3. finalist olacak. İşte, 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2021 final haftasında heyecan dorukta. Temmuz ayında eleme turu ile başlayan yarışmada bu akşam son finalist belli olacak. Çeyrek finalist iki yarışmacı Sergen ile Hasan, finale kalan son isim olmak için kapışacak.