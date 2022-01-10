10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...

10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...

Masterchef finalistler kimler oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 Ocak 2022 tarihli MasterChef Türkiye yarışma programında üçüncü finalist belirlenecek. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şef'ın karşısına çıkacak yarışmacılardan biri hayallerine veda edecek. İşte, 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı?

10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek final sonrası finale kalacak yarışmacıları büyük bir ödül bekliyor. 10 Ocak tarihli MasterChef Türkiye yarışmasında yeni bir mücadele yaşanacak. Mücadele sonrası yarışmacılardan biri hayallerine veda edip kazanan isim ise 3. finalist olacak. İşte, 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2021 final haftasında heyecan dorukta. Temmuz ayında eleme turu ile başlayan yarışmada bu akşam son finalist belli olacak. Çeyrek finalist iki yarışmacı Sergen ile Hasan, finale kalan son isim olmak için kapışacak.

MASTERCHEF'TE 3. FİNALİST KİM OLACAK?

MasterChef'te bu akşam sezonun bir önemli düellosu daha ekrana gelecek. Son dörde kalan Sergen ile Hasan, finale kalabilmek için mücadele edecek. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını isteyecek. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verecek. Günün sonunda toplamda en fazla puanı toplayan isim MasterChef'in 3. finalisti olacak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

Sezon başından bu yana büyük heyecan ve mücadele içinde geçen MasterChef Türkiye'de bu akşam Hasan ile Sergen arasında kritik bir düello oynanacak. İki yarışmacı da varını yoğunu ortaya koyacak. Maharetlerini sergileyecek yarışmacılar, üç yemekten en yüksek puanı almaya çalışacak. Şeflerin vereceği puanlar sonunda daha düşük oy alan yarışmacı, MasterChef'e sezon dördüncüsü olarak veda edecek.

MASTERCHEF 2021 FİNALİSTLERİ KİM?

MasterChef'te çeyrek finale kalan yarışmacılar arasında finale çıkan ilk isim Eren oldu. İkinci finalist ise Tahsin oldu. Bu akşam yapılacak düelloda ise şeflerden daha fazla puan alan yarışmacı, üçüncü finalist olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA