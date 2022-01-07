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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı belli olacak. Cuma günleri büyük finalde en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilerek takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI...

1. gün yarışmacısı : Ovadan Hanım

2. gün yarışmacısı : Faruk Bey

3. gün yarışmacısı : Özlem Hanım

4. gün yarışmacısı : Uğur Bey

5. gün yarışmacısı : Melike Hanım

7 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM, HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli oldu. 15 bin TL'lik büyük ödülü Faruk Bey aldı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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