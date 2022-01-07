Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilerek takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI...

1. gün yarışmacısı : Ovadan Hanım

2. gün yarışmacısı : Faruk Bey

3. gün yarışmacısı : Özlem Hanım

4. gün yarışmacısı : Uğur Bey

5. gün yarışmacısı : Melike Hanım