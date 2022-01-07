Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...
Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Aziz, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin hayranları yeni bölümün akışta yer almaması nedeniyle sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...
Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün akışta yer almaması nedeniyle neden yayınlanmadığını merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...
AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Aziz dizisi yayın akışında yer almadı. Aziz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
AZİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Aziz dizisi yeni bölümü ile 14 Ocak 2022 tarihinde ekranlarda olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast
22:00 Ödeşme Zamanı
23:45 Mekanik 2: Suikast
01:45 Ödeşme Zamanı
03:30 Adam ve Çocuk
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