Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün akışta yer almaması nedeniyle neden yayınlanmadığını merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Aziz dizisi yayın akışında yer almadı. Aziz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.