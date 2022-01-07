07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
ABONE OL
Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Aziz, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin hayranları yeni bölümün akışta yer almaması nedeniyle sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün akışta yer almaması nedeniyle neden yayınlanmadığını merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Aziz dizisi yayın akışında yer almadı. Aziz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

AZİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aziz dizisi yeni bölümü ile 14 Ocak 2022 tarihinde ekranlarda olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mekanik 2: Suikast

22:00 Ödeşme Zamanı

23:45 Mekanik 2: Suikast

01:45 Ödeşme Zamanı

03:30 Adam ve Çocuk

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA