Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?
7 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu televizyon izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan, gelinlerin ve kayınvalidelerin altınlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi belli oluyor. En az puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor. Peki; 7 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti sorusunun cevabı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta yarışmacılardan birisi en çok puan alarak altınların sahibi oluyor. En az puanı alan yarışmacı ise yarışmadan ayrılıyor. Peki; 7 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK KİM KAZANDI?
Programda birinci olan isim henüz belli olmadı. Puan durumunun belirlenmesiyle birincinin kim olduğu açıklanacak.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim: 78
Miyase: 75
Damla: 74
Yeliz: 51
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu belli oldu. Daha önce Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi isimlerin sunduğu yarışma programını artık Nursel Ergin sunacak.
Ergin geçtiğimiz günlerde, komşusu olan oyuncu Pınar Deniz'i dinlediğini itiraf etmiş ve tepkilerin odağına yerleşmişti.
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