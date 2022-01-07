Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti sorusunun cevabı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta yarışmacılardan birisi en çok puan alarak altınların sahibi oluyor. En az puanı alan yarışmacı ise yarışmadan ayrılıyor. Peki; 7 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı?