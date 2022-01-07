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Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? TV8 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? TV8 yayın akışı...

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda, bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin hayranları sevilen dizinin final yapıp yapmadığını merak ediyor. İşte, Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? TV8 yayın akışı...

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda, TV8'in 7 Ocak yayın akışında yer almıyor. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? TV8 yayın akışı...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her cuma izleyicisiyle buluşan ve gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Kırmızı Oda resmi instagram hesabından, ''Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz'' açıklaması yapıldı.

Acun Ilıcalı'dan gelen açıklamada ise, Kırmızı Oda yeni bölüme üç hafta ara verildiği bilgisi geldi.

Kırmızı Oda'nın yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

TV 8 YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2022 CUMA

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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