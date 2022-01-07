MasterChef 2021 finali ne zaman? Masterchef birincisi ne kadar ödül alacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2021 Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in sunumuyla haftalardır devam ediyordu. Önce ön elemeler ve ana kadroya katılma çabası gösteren yarışmacılar elenmeden finale kadar kalabilmek için ter döktü. Yarışmayı yakından takip edenler final tarihini merak ediyor. İşte, MasterChef 2021 finali ne zaman? Masterchef birincisi ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finale kalanlar...

MASTERCHEF 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2021 final tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Yarışmacılar artık final için heyecanlanırken, sürenin de daraldığı biliniyor. Diğer yandan Survivor 2022 15 Ocak tarihi itibariyle başlayacak bu nedenle de MasterChef 2021'in bu tarihten önce son bulması bekleniyor.