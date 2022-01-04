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Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...

Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda... TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın final yapacağı iddia edilmişti. Kırmızı Oda dizisi son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalarak reytinglerde bekleneni elde edememişti. Dizinin final yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda'nın akıbeti merak ediliyor.

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın akıbeti merak ediliyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Sevilen dizinin akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı, reytinglerinde büyük düşüş olan Kırmızı Oda'nın yeni yılda da devam edeceğini açıkladı. İşte, Kırmızı Oda için gelen açıklamanın detayları...

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Acun Ilıcalı, reytinglerinde büyük düşüş olan Kırmızı Oda'nın yeni yılda da devam edeceğini açıkladı.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan dizinin yıl sonu beklenmeden ekrana veda edeceği iddia edilmişti. Dizi hakkındaki iddialara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda'nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu. Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini de dile getirdi.

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

TOTAL GRUBUNDA İLK 10'A GİREMEMİŞTİ

Kırmızı Oda'nın 24 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümü Total grubunda en fazla izlenen ilk 10 program arasına girememişti. AB grubunda ise dizi 5. sırada yer almıştı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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