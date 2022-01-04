Kardeşlerim dizisinin oyuncularından peş peşe COVID-19 haberleri geldi | 35. yeni bölüm yayınlanacak mı?
Son olarak ekrana gelen 34. yeni bölümle yine diziseverlerin beğenisini kazanan ATV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim'den üzücü haber... Dizinin başrol oyuncularından olan iki ismin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Peki 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...
Omicron varyantı nedeniyle yeniden yükselişe geçen ve günlük 45 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayılarının ardından ünlü isimlerden de peş peşe Kovid-19 haberleri geliyor. ATV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim'in sevilen oyuncularından Doruk Atakul karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran ve Ömer Eren rolündeki Yiğit Koçak'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Peki Kardeşlerim 35. yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...
Omicron varyantının Türkiye'de de yaygınlık göstermesi sonrası vaka sayılarındaki artış devam ederken; dizi setleri de artan vakalardan nasibini aldı.
BAŞROL OYUNCULARI KOVİD-19'A YAKALANDI
NGM Medya'nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın da koronavirüse yakalandı.
DİZİNİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanması planlanan Kardeşlerim 35. yeni bölüm, yaşanan bu son gelişmenin ardından ekrana gelecek mi? Diziseverlerin merakle beklediği bu soru hakkında henüz ATV ve dizinin yapımcılarından resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayınlanması bekleniyor.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET
"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."
Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.
KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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