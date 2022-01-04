Harry Potter’ın kadın başrolü Emma Watson’dan Filistin mücadelesine destek

Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görüntünün altına, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir." sözlerini ekledi.