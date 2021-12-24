Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli oluyor. Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Kazanan isim şaşırttı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI...

Cemile Ata

Gizem Kapıcı

Aras Sezer Pekel

Melek Seray Dil

Mesut Özer