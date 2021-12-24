Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Kazanan isim şaşırttı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Hafta boyunca en iyi yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılardan en fazla puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Kazanan isim Zuhal Topal tarafından açıklanacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Kazanan isim şaşırttı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli oluyor. Zuhal Topal kazanan isimi duyuracak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Kazanan isim şaşırttı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI...
Gizem Kapıcı
Mesut Özer
24 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.
1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.
Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.
Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.
2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.
2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.
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