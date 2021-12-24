Caner Topçu: Barbaroslar, kariyerimdeki dönüm noktası oldu!

"Dersten kaytarmak için oyunculuğa başladım"

Oyunculuğa başlama hikâyenden bahseder misin?

Çok garip aslında. Ben lise 1'deyken belediye bir kurs açtı. Şan, diksiyon, tiyatro, enstrüman eğitimleri veriliyordu. Okulun bahçesinde de bir stant açtılar. Yakın arkadaşım Fatih ile stanta gittik, bilgilendirme yazılarına baktık. Sırf doldurmak olsun diye doldurduk ve tiyatro eğitimi için başvurduk. Derslerden de kaytarmak istiyorduk aslında :) O dönemlerde de deli gibi bilgisayar oyunu oynuyorum. Biraz asosyallik de var. Bir süre sonra bana tiyatro için bir toplantı mesajı geldi. Umursamadım. Fatih aradı beni, toplantıya gitmek için çağırdı. Gelmeyeceğimi söyledim. Fatih de eve geldi. Annemle birlikte ısrarcı oldular. Ben de gittim. Sonrasında 6 yıl boyunca orada sayısız oyuna çıktım. Fatih de başladıktan 4 hafta sonra bıraktı tiyatroyu :) Dersten kaytarmak için başladım. Ardından hobi olarak devam etti ve son olarak mesleğim oldu.

Başka planların var mıydı? Neyi hedefliyordun meslek olarak?

Soyadım Topçu. Futbolcu olmak istiyordum, güzel de top oynarım. Sonra polislik falan düşündüm. Tiyatrodan sonra oyunculuk isteği geldi.

"Hayalim Hollywood"

Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi? Neler yapmak istiyorsun?

Hedeflerim, hayallerim var. Tiyatrodayken bir kısa filmde rol almıştım. O dönem çok Hollywood filmi izlemeye başladım. İzledikçe motive oluyordum. Usta oyuncuları izlerken "Ben bunu şöyle oynardım" diye düşünürdüm. Eleştirmek için değil ama bu yorumum. İlyas'ı 10 kişi oynar ama 10 kişi farklı farklı oynar. Herkesin bakış açısı, çıkardığı iş bambaşkadır. Hayalim de Hollywood'da yer almak.

"İdolüm Kıvanç Tatlıtuğ"

Aynı projede yer almak istediğin isimler var mı?

Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç abi benim gençlik zamanlarımda idolümdü. Onunla da bir anım var. O zamanlar deli gibi Kuzey Güney izliyorum. "Lan Ferhat" diye açıyorum telefonları :) Bir gün evdeyken babam aradı beni. "Seninkisi bizim emniyetin orda, çekim var" dedi. Benimkisi dediği Kıvanç abi :) Tiyatroya gidecektim. Elimde metinler var. Setin önünden geçerken gördüm Kıvanç abiyi. İçeri girmem lazım dedim kendime. İçeri girerken bir memur abi "Hayırdır bilader" dedi. Ben de ajanstan geldiğimi söyleyip elimdeki metinleri gösterdim. İçeri girdim. Hem konuşmak istiyorum hem utanıyorum. Kıvanç abinin bodyguardı bana "git Kıvanç abine kahve kap gel" dedi. Kahveyi aldım titreyerek Kıvanç abinin yanına gittim. Tam ona kahveyi verecektim ki bodyguard aldı elimden kahveyi :) O güne dair tek anım Tekinoğlu fırın arabasının fotoğrafını çekmiş olmam :)

Yeni nesilden kimleri beğenerek takip ediyorsun?

Çok yetenekli oyuncular var. Kulüp'te Gökçe Bahadır'ın kızını oynayan Asude Kalebek çok iyi iş çıkarmış.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Bugüne dek içinde bulunduğum 3 farklı projede de çok yetenekli oyuncularla beraberdim. Ama Barbaroslar'da diğer işlere nazaran daha fazla yer alırken rol ağırlığım da daha fazla bu yapımda. Her sahnemde de Engin abiyle beraberim. Sürekli beraberiz. Ve onunla oynamaktan çok keyif alıyorum.

"Engin abiyi ilk kez 17 yaşında görmüştüm"

Engin Altan Düzyatan ile de bir anın varmış. Onu da dinlemek isterim :)

17 yaşlarındaydım. Tiyatro hocamız tüm atölyeyi Diriliş'in setine götürdü. 30-40 kişi gittik. Platoyu gezdik. Engin abi de sanırım paydos vermiş, evine gidiyordu. Tüm arkadaşlar çıldırdı Engin abiyi görünce. Herkes yanına gitti, fotoğraf çekilmeye başladı. Ben de utandım biraz. Yanımdaki arkadaşıma "Gitmeyelim, darlamayalım adamı" dedim.

O gün sana Engin Altan Düzyatan ile ilerleyen senelerde aynı projede yer alacağın söylense inanır mıydın?

İnanmazdım herhâlde ya :)

Nasıl bir arkadaştır Caner?

Arkadaş ortamımda plan programları ben yaparım genelde. Ama her yere de ben geç kalırım. Asla zamanında orada olamıyorum. Elimde değil resmen, anlamıyorum neden böyle olduğunu :)