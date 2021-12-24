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Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Zafer Ergin bilmecesi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’da Zafer Ergin bilmecesi...

Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'da son bölümü izleyenler büyük üzüntü yaşadı. Rıza Baba'nın emeklilik kararı sonrasında Zafer Ergin diziden ayrılıyor iddiası gündeme geldi. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Zafer Ergin bilmecesi...

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddiası gündeme geldi. Son bölümde emeklilik kararı alan Rıza Baba'nın akıbeti dizinin izleyenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba'nın diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ekibe, 'Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.' diyor. Hüsnü, 'Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?' yanıtını veriyor. Rıza Baba, 'Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.' diyor.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1942 doğumlu olan Zafer Ergin, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır.

1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı.

Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi. 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat vermektedir

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