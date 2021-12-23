Gaziantep'te pitbull saldırısına Ayça Tekindor’dan tepki çeken yorum! Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
2000’li yılların başında skeçlerle adını duyuran ve birçok pop şarkısına imza atan Ayça Tekindor’dan tepki çeken mesaj. Gaziantep’te 4 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi iki köpek saldırırken, olayın ardından Ayça Tekindor yazdığı tweetle büyük tepki topladı. “Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın.” ifadelerini kullanan Tekindor’un mesajına hayvanseverler de tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" cevap verdi. Peki; Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğunun pitbull cinsi iki köpeğe vahşice saldırmasının ardından Ayça Tekindor'un tweeti tepki topladı. İnsanların ölmesini ve hayvanların yaşamasını savunan Tekindor, küçük çocuğun yaşam savaşı vermesini bile görmezden geldi. 2004 yılında çıkardığı "Yıkılıyo" isimli şarkıyla hatırlanan eskilerin ünlüsü Ayça Tekindor'un bu mesajı tepki gördü. Peki; Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
AYÇA TEKİNDOR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM!
2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberler i düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.
Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.
AYÇE TEKİNDOR KİMDİR?
Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyuran Ayça, Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile üne kavuştu. Şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözler kendisiyle özdeşleşmiştir. Aktör Çetin Tekindor'un yeğenidir.
2010 yılında söz ve müziği Gökhan Akar'a ait olan "Yerse" isimli single'ı çıkardı. 2011 yılında "Zor" isimli şarkıyı sundu fakat StarEvi Music'in sözleşmeyi feshetmesinden dolayı bu şarkısı pek duyulmadı.
Tekrar ünlü kazanmak için çok özel bir albüm hazırlamak istedi ve 2012 yıl sonunda 10 yıl özel albüm çalışması başladı dedi ve tanıtım olarak "Yıkılıyo" şarkısının yeni versiyonunu paylaştı.
Albümün tanıtımını yaptı, adını paylaştı, birbirinden çeşitli hit olacak şarkılar olduğunu, farklı sanatçılar ile düet yaptığını ve çalıştığını söyledi ama Ayça'nın annesinin vefat etmesinden dolayı müzik yapmama düşüncesi vardı. Daha sonra evlendi, emekli oldu ve Bodrum'a gitti.
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- Gaziantep'te pitbull saldırısına Ayça Tekindor’dan tepki çeken yorum! Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
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